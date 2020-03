Arezzo, uccisa a colpi di sbarra: rito abbreviato per Ferrini il 30 aprile

Omicidio della brasiliana in via Della Robbia ad Arezzo, Federico Ferrini ha scelto: sarà processato a fine aprile con rito abbreviato davanti al gup. Niente corte d’assise a giugno: troppo rischiosa in caso di condanna. L’uomo, 37 anni, si trova in carcere da inizio settembre per aver ucciso Maria Venancio de Sousa, e ha chiesto il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena.

Fissata la data dell’udienza: il 30 aprile. Ma se il processo verrà celebrato ancora non è possibile dirlo, dopo che lo stop alle udienze nei tribunali per l’emergenza Coronavirus è stato prolungato al 15 aprile. Ferrini, imprenditore agricolo e commerciante casentinese di prodotti tipici, fu arrestato dalla Squadra mobile e confessò. A fine agosto uccise in casa la sessantenne brasiliana, con la quale aveva avuto una storia, nel corso di un litigio. La colpì alla testa con una sbarra.

Difeso dall’avvocato Gionata Giannini, è imputato per omicidio volontario senza premeditazione. L'uomo avrebbe agito d'impeto. Nella confessione disse che si sentiva ricattato dalla donna che avrebbe rivelato le sue frequentazioni con prostitute se non avesse sborsato soldi, ma la ricostruzione non convince appieno gli inquirenti e il movente resta indefinito.

Parti civili i familiari della vittima con gli avvocati Alessandro Calussi, Davide Scarabicchi e Riccardo Lelli. Potrebbe essere il giudice Giulia Soldini a decidere sul delitto, dato che il gip Piergiorgio Ponticelli ha lasciato il tribunale di Arezzo per il nuovo incarico a Firenze, il giudice Angela Avila, che ha fissato su questa udienza, sta per lasciare Arezzo per Perugia, e il giudice Fabio Lombardo si è già occupato di Ferrini nella fase iniziale, dopo l'arresto. La sentenza potrebbe avvenire in una seconda udienza.

Lu.Se.