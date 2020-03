Coronavirus, Arezzo. Erica infermiera: "Scegliamo di lavorare oltre l'orario. Il virus lascia soli i pazienti"

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Donato, c’è una parete colorata. “Sono i disegni che hanno fatto per noi i bambini e i nipoti dei nostri colleghi e dei medici”. Tanti arcobaleni per ricordare che “tutto andrà bene”. Erica Tarquini, infermiera, li guarda e sorride. Disegni e pensieri semplici che regalano un po’ di normalità in un momento dove questa parola si cerca come l’acqua nel deserto. Erica, da trent’anni lavora al reparto di malattie infettive. Ne ha viste tante di situazioni, ma il Coronavirus è diverso. “Perché ti prende negli affetti - dice - ma noi siamo qua, a combattere ogni giorno”. Non vuole essere chiamata, insieme ai suoi tanti colleghi “eroe oppure angelo” “siamo solo persone che fanno il loro lavoro”. E lo fanno di più. Oltre l’orario che sta scritto sui fogli o sulla tabella dei turni. “Anche in questo momento abbiamo cercato di mantenere gli stessi orari e anche i giorni liberi, per quanto possibile. Però succede che quando finiamo il nostro turno - racconta Erica - restiamo in ospedale. A dare una mano”. C’è tanto da fare. “Istruire i ragazzi che stanno arrivando a darci man forte, mettere a posto e poi succede che quando uno lavora è in una specie di bolla. Non sa quello che accade fuori, quanti casi ci sono stati. Il difficile diventa appena si torna a casa”. Erica lascia l’ospedale e fuori è buio come quando entra. “Ho una figlia di 17 anni, è dura, perché i nostri familiari ricevono poco da noi. Prima di tutto la presenza, perchè stiamo meno con loro e poi il contatto fisico. Niente baci, niente abbracci”. E poi ci sono loro. I pazienti che sono soli "perchè la famiglia è in quarantena". "E allora ci chiedono di portare messaggi alla famiglia", racconta Erica.

