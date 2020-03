Coronavirus a Sansepolcro, secondo caso positivo. Il sindaco Cornioli: "E' un altro operatore sanitario"

Con un post su facebook, il sindaco di Sansepolcro, Mauro Cornioli annuncia il secondo caso di Coronavirus dopo quello di mercoledì 18 marzo dove era risultata un'operatrice sanitaria di 36 anni. Anche questa volta si tratta di un operatore sanitario, sempre di Sansepolcro, ma che lavora in un altro ospedale. Ecco l'annuncio del sindaco Cornioli: "Cari concittadini, abbiamo il secondo caso positivo di coronavirus a Sansepolcro. Si tratta anche in questo caso di un operatore sanitario, un uomo di 48 anni di Sansepolcro ma lavora in un altro ospedale. Essendo un professionista del settore, l’uomo ha seguito tutti i protocolli del caso, osservando fin da subito un rigido isolamento, esteso anche alla sua famiglia, che va avanti gia da due settimane".