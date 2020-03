Coronavirus, Arezzo. L'Arcivescovo Fontana benedice i malati: "Dopo il Venerdì Santo viene sempre la Pasqua"

L'Arcivescovo di Arezzo si è recato davanti all'ospedale San Donato. Monsignor Riccardo Fontana ha benedetto i malati, i medici e tutti coloro che lavorano in questi giorni di epidemia, senza orari.“La Chiesa per queste occasioni rarissime - dice Fontana - ha un modo un po’ speciale che si chiama ‘assoluzione generale’. C’è un santuario prezioso che sta nel cuore di ciascuno e che è la nostra coscienza”. Per un minuto tutti, fuori e dentro l’ospedale, chinano il capo. Poi il Vicario Generale legge un brano del Vangelo secondo Matteo e al termine della preghiera, monsignor Fontana dice: "Affidiamo il popolo aretino alla Madonna del Conforto. Coraggio, andiamo avanti. E ricordate che dopo il Venerdì Santo arriva sempre la Pasqua".