Coronavirus, ad Arezzo ancora troppi anziani in giro. Nella Valle del Vingone fermato anche un gelataio

I numeri sono ancora troppo alti. Segno che l’appello “restate a casa” dai più non è stato recepito. Il dato della Prefettura, nella sola giornata di mercoledì 18 marzo, parla di 1138 fermati e di 33 denunciati in totale. Numeri che fanno paura “perché le persone ancora agiscono con troppa leggerezza - spiega il vice comandante della polizia municipale, Aldo Poponcini - non si rendono conto del rischio che corrono per sé e per gli altri”. Anche giovedì 19 marzo, la Municipale ha fermato almeno otto persone. Il dato che allarma di più, se all’inizio delle ristrezze erano i giovani, adesso sono le persone anziane. “Per esempio - dice Poponcini -giovedì 19 marzo, l’assembramento più numeroso è stato vicino al supermercato che si trova nella zona Tortaia. Troppa gente all’ingresso che non rispetta le distanze di sicurezza e troppi ancora nei giardini. Sono soprattutto le persone anziani che ignare del pericolo, continuano ad andare fuori”. A rendere tutto più difficile il clima tipicamente primaverile. Ma l’anno scorso era permesso “quest’anno assolutamente no”.

“Gli anziani non si rendono conto che sono le categorie più deboli. Continuano ad uscire, ad andare a fare l’orto. Non si può”, dice Poponcini. “Ci stiamo sgolando, perchè le persone stiano in casa, ma per il momento i nostri appelli restano nel vuoto”. I giovani, dopo i primi avvertimenti, sembrano invece avere capito di più il messaggio. “Sono più prudenti - spiega il vice comandante - Escono di casa con la mascherina. Adesso il problema sono gli anziani e anche gli extra comunitari”. Non solo. Giovedì nella Valle del Vingone, si è toccato l’apice, quando è stato fermato dalla Municipale un ambulante che vendeva gelati all’aperto. “Il fatto che ad Arezzo ci siano pochi casi non implica che l’incidenza del virus è meno. Bisogna stare attenti e soprattutto in casa. Fatelo, per il bene di tutti”.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE IL 19 MARZO E ON LINE