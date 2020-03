Arezzo, Coronavirus: cinesi donano mascherine ai commercianti di Saione rimasti aperti

Hanno regalato mascherine ai commercianti, rimasti aperti dopo il decreto del Governo. Succede nella zona di Saione, il quartiere che troppe volte è salito alla cronaca per fatti non belli ed episodi di razzismo. Stavolta invece siamo a raccontare di un episodio accaduto nella giornata di ieri. Alcune ragazze cinesi che abitano nella zona sono passate e hanno distribuito pacchettini di mascherine ai pochi commercianti rimasti aperti. E quindi il tabacchino, il negozio di animali, l’alimentari gestito dai ragazzi pachistani. Insomma mascherine per tutti per combattere anche e soprattutto al lavoro, il Coronavirus. Il gesto è stato particolarmente apprezzato dai commercianti che hanno subito postato nel proprio gruppo. Le mascherine, in questi giorni, sono, tra l’altro, introvabili. I pacchetti consegnati di quattro o cinque mascherine che serviranno ai commercianti per affrontare le prossime giornate di lavoro.

ARTICOLO SUL CORRIERE IL 20 MARZO 2020 E ON LINE