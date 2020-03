Coronavirus: tanica e mascherina, il prete di Castiglion Fibocchi benedice il paese a bordo dell'Ape

Ha mostrato la tanica di Acqua Santa di Lourdes, si è infilato la mascherina, ha messo in moto la sua ape ed ha cominciato a girare per le strade di Castiglion Fibocchi. Don Adriano Ralli, come aveva promesso, giovedì 19 marzo ha dato l’Acqua Santa per le vie del paese. Ha guidato per le strade e si è fermato anche nella zona industriale dove ci sono le fabbriche. La gente è uscita per strada e si è affacciata ai balconi. Alcune signore del posto sono andate incontro a don Adriano, anche loro protette dalla mascherina, con in mano un cestino di uova. Don Adriano le ha benedette tutte. Una giornata speciale per Castiglion Fibocchi che grazie al suo parroco che non lo ha fermato nemmeno il Coronavirus e i decreti ecclesiastici e del Governo, ha avuto la benedizione in tutte le case.

ARTICOLO SUL CORRIERE IL 20 MARZO 2020 E ON LINE