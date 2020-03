Arezzo, versa 200 litri di gasolio a terra: denunciato per la follia e perché in giro senza motivi

Versa per terra duecento litri di gasolio in due stazioni di servizio azionando le pompe di carburante. Poi se ne va, ma viene identificato e denunciato alla procura di Arezzo, a seguito di indagini svolte dai carabinieri della stazione di Levane, in Valdarno. Protagonista di quello che viene definito un inspiegabile raptus è un italiano, disoccupato, senza precedenti penali. Deve anche rispondere di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, perché alle 3 della notte era in giro senza comprovati motivi di lavoro, di salute o di necessità, violando le misure del governo per l'emergenza Coronavirus.

Il fatto è avvenuto nella notte tra il 16 ed il 17 marzo. L'uomo ha speso 150 euro in entrambi i distributori di Levane e dopo aver attivato le colonnette, ha danneggiato il pavimento di entrambe le stazioni di carburante. I carabinieri per arrivare all’identificazione dell’uomo hanno visionato attentamente tutte le immagini della videosorveglianza e hanno effettuato sopralluoghi per verificare che il veicolo immortalato fosse effettivamente quello utilizzato dall’uomo.

I militari dell’Arma oltre a contestare le denunce penali, hanno anche comminato una multa per la somma di ben 1.500 euro a titolo di sanzione poiché l'automobilista, spargendo il gasolio con quelle modalità e quantità, ha violato diverse norme in materia di difesa dall’inquinamento del suolo e delle acque.