Coronavirus, a Badia Tedalda tutti in fila per i tampone. Anche il sindaco Alberto Santucci

Sabato 21 marzo dalle ore 10 Badia Tedalda si mette in fila per fare il tampone. Ha avuto ragione il sindaco Alberto Santucci all’indomani della positività del vice sindaco e del medico del paese. Oggi al palazzetto dello sport di Badia Tedalda, 86 persone saranno sottoposte al test. Tra queste ci sarà anche il primo cittadino. “Lo avevo chiesto subito alla Asl e alla Regione - dice Santucci - Dopo che erano risultati positivi il vice sindaco e il medico, avevo chiesto un tampone per tutti i cittadini di Badia Tedalda. Ci siamo riusciti anche grazie ad un documento firmato da tutti i sindaci della Valtiberina dove viene riconosciuto un focolaio di Coronavirus tra Badia Tedalda e Ponte Presale. Stamani dunque dalle ore 10 saranno chiamati i cittadini a sottoporsi al test”. Già nella giornata di giovedì ne sono stati fatti dieci. Oggi invece saranno seguiti due criteri. Spiega il sindaco. “Abbiamo selezionato sia tutte le persone che sono state a stretto contatto con i due positivi al test e sia quelle persone che in questi giorni hanno presentato sintomi influenzali anche senza avere avuto contatti con i contagiati dal Covid-19”. Un lavoro certosino al termine del quale sono risultate “sessanta persone, quelle che tra Badia Tedalda e Ponte Presale hanno la febbre a più di 38 gradi, mentre 26 sono le persone che sono state a stretto contatto con i due contagiati. In totale dunque saranno 86 i tamponi, più gli altri dieci che sono stati fatti nella giornata di giovedì”. Tra i tamponi che verranno effettuati oggi anche allo stesso sindaco Santucci.“Anche io mi voglio sottoporre al test - spiega ancora Santucci - perchè se risulterò negativo, potrò riprendere la mia attività. Così come succederà anche per altre persone che in caso di negavità potranno riprendere le loro attività, sempre rispettando le regole, sia chiaro. Nel caso invece qualcuno risultasse positivo, allora comincerà a prendere maggiori precauzioni nei confronti suoi e della famiglia”.

