Arezzo, grave lutto per Egiziano Andreani: morta la moglie. La Lega vicina al capogruppo

Grave lutto per Egiziano Andreani, capogruppo della Lega in Consiglio comunale ad Arezzo. La moglie Paola Redi si è spenta a 61 anni dopo aver combattuto a lungo con la malattia. Il partito nel quale Andreani è attivo da anni, con impegno e passione, è vicino ad Egiziano in questo momento di dolore.

Esprimono cordoglio la senatrice e assessore Tiziana Nisini e tutte le componenti del partito guidato ad Arezzo da Alessandro Casi. "Ci stringiamo idealmente intorno a Egiziano Andreani in questo doloroso momento, reso ancora più difficile dal contesto generale che ci impedisce di poter dare un saluto adeguato di persona" dice la senatrice Nisini.

Le direttive emanate per l'emergenza Coronavirus, ovviamente, riducono all'essenziale il commiato. Paola Redi lascia due figli. Sarà accompagnata al cimitero lunedì 23 marzo. Ad Egiziano Andreani le sincere condoglianze della redazione del Corriere di Arezzo.