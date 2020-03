Coronavirus, ad Arezzo finita la quarantena alla Montebianco. Il preside: "Finito l'incubo, ma stiamo a casa"

E’ finita. La quarantena imposta dopo il caso della maestra contagiata alla scuola primaria Montebianco, si è conclusa venerdì 20 marzo. I 182 bambini e i 181 adulti sono fuori, non in senso letterale del termine, e possono tirare un sospiro di sollievo. Lo fa anche il preside Sauro Tavarnesi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Vasari di cui fa parte la scuola Montebianco. “L’incubo è finito - dichiara Tavarnesi - Per quanto ci riguarda i contagi che ci saranno da ora in poi, non saranno più riconducibili alla nostra scuola”. Il quadro generale di salute dei bambini e degli adulti è buono. Nessuno ha avuto sintomi e i tamponi effettuati sui piccoli hanno dato esito negativo. In queste settimane Tavarnesi è rimasto a stretto contatto con le due maestre. “Mi hanno detto che hanno avuto una forma leggera di influenza da Coronavirus con febbre, tosse, ma per fortuna niente da richiedere il ricovero in ospedale”. Non sono stati giorni facili per il dirigente scolastico, aiutato però dalle tante manifestazioni di affetto che ha ricevuto. “Sia personalmente che sulla nostra pagina facebook - dice Tavarnesi - tante persone hanno lasciato messaggi di incoraggiamento”. Tra questi il preside ne cita uno che gli è rimasto particolarmente impresso: “E’ quello di una mamma che una sera mi chiamò sul cellulare e mi disse: ‘I miei figli vogliono tornare a scuola che cosa devo rispondere?’ Mi sono commosso, perché anche tanti bambini mi hanno chiesto quando la scuola riapriva”. Ma accanto ai tantissimi messaggi di incoraggiamento ce ne sono stati degli altri negativi. Soprattutto rivolti alla prima insegnante che di fatto segnò il primo caso in città. “Purtroppo so che ha ricevuto qualche messaggio non educato, diciamo così. Messaggi che hanno colpito lei e la sua famiglia”, dichiara Tavarnesi. Ma, forse, è proprio dal caso della scuola primaria Montebianco che ad Arezzo sono seguiti pochi contagi in confronto al resto d’Italia. “Magari la gente ha avuto paura. La nostra è stata la prima scuola in Italia ad avere avuto un caso di Coronavirus e quindi, nel male, alla fine siamo stati un deterrente per gli altri. Troviamoci il positivo”.

