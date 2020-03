Arezzo, c'è la Scorrida al posto della Corrida: in tv serie di video per stare a casa

Un sabato sera davanti alla tv per divertirsi con la Scorrida. E non uscire di casa.

L’iniziativa, ad Arezzo, è di Francesco Duranti, vulcanico conduttore da quindici anni del popolare spettacolo che ogni estate porta sul palco una moltitudine di personaggi che si dilettano in canto, imitazioni, magia, cabaret e imprese varie. Alcuni sono decisamente improbabili, altri sono entrati nel giro della tv nazionale, come Lucio Corazzi, che Carlo Conti elesse Valletto nella sua Corrida, e come Fabrizio Paggetti, recentemente protagonista nell’edizione 2020 del programma Rai poi bloccato dall’emergenza Coronavirus. Paggetti ha interpretato la canzone Nuvolari di Lucio Dalla, producendosi con uno strumento a fiato particolare, ed ha ottenuto una bordata di fischi e campanacci, suscitando anche ammirazioni e e simpatia.

Ma cosa ha inventato questa volta il nostro Francesco Duranti?

Ha lanciato un appello sul suo profilo facebook invitando i dilettanti allo sbaraglio di esibirsi e inviare il video. Sui social ormai da giorni le performance degli “artisti” si sono susseguite, collezionando anche un buon numero di visualizzazioni.

Duranti ha pensato di valorizzare quel materiale. Ha messo insieme la serie di gustose clip, che costituiranno il contenuto della Scorrida televisiva in onda sabato 21 marzo in prima serata su Teletruria.

Dopo un’introduzione dello stesso Francesco Duranti, via alle esibizioni. E ci sarà da ridere.

Niente gara, nessun premio da attribuire, l’obiettivo è quello di trascorrere un sabato sera insieme, in casa, rispettando le restrizioni di questo brutto periodo.

Quanto alla Scorrida vera e propria, quella nata a Castiglion Fibocchi e poi trasferita a Quarata, che puntualmente raduna un gran pubblico, è in programma il 25 luglio. Gli organizzatori incrociano le dita perché da qui ad allora la situazione sia normalizzata.

In passato accanto a Francesco Duranti sono saliti sul palco dello show, personaggi come Francesca Rettondini, Antonella Elia, Alba Parietti, Ela Weber, Nathalie Caldonazzo, Claudio Lippi. A riprova dello spessore di quello che è diventato un evento fisso in provincia di Arezzo.

Ora siamo alla vigilia della Scorrida “iorestoacasa”, una specie di veglia come una volta, per stare insieme e sorridere un po’ con battute e leggerezza,

“Anche da casa ci possiamo divertire, forza ragazzi che ne usciamo vincitori”, dice Francesco Duranti nel suo spot che lancia l’appuntamento su Teletruria di questa sera.