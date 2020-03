Arezzo, Coronavirus: il politico e infermiere del 118 Cristiano Romani ricoverato con sintomi

Nel giro di poche ore, sabato 21 marzo, è passato dall’ambulanza dove svolgeva il consueto servizio per il 118, ad un letto del reparto Malattie infettive dell'ospedale San Donato.

Cristiano Romani, esperto infermiere dell’Emergenza, 46 anni, ieri mattina ha avvertito i sintomi che in questo periodo tutti temno per essere le classiche avvisaglie del Coronavirus: febbre e difficoltà nel respirare. La temperatura è rapidamente salita a 37,9. Romani era a Subbiano ed è stato visitato dal dottore giunto con l’automedica, poi è stato accompagnato da un equipaggio della Croce Bianca al San Donato di Arezzo, con tutte le precauzioni del caso, per essere subito sottoposto ai controlli, al tampone e alle cure del caso.

Un lungo pomeriggio trascorso con il respiratore attaccato, in attesa dei risultati del test dal Laboratorio di analisi che opera ininterrottamente per la valutazione di innumerevoli casi provenienti da tutta la provincia. Cristiano Romani è un personaggio molto conosciuto nella vita pubblica di Arezzo e della provincia. Impegnato in politica in passato con Alleanza Nazionale, poi con La Destra, adesso nella Lega, è dinamico presidente dell’Associazione Cultura Nazionale, vivace realtà che si è resa protagonista di numerose iniziative culturali in città, portando ospiti conosciuti come scrittori, politici, magistrati, giornalisti.

Appassionato e tenace, la giornata trascorsa in ospedale stavolta come paziente, non gli ha impedito di commentare e di postare su facebook i suoi pensieri critici. Considerazioni relative ai numeri dei contagiati e deceduti e alle direttive del governo. Grande preoccupazione, espressa stavolta provando sulla pelle quello che vuol dire. In questi giorni Cristiano Romani ha sottolineato, come del resto altri hanno fatto, il rischio cui tutti i sanitari, medici, infermieri e operatori sono esposti nel luogo di lavoro.

Anche nell’Aretino non sono pochi i casi di contagiati tra chi opera negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Lo stesso dirigente dell’Emergenza Urgenza dell’Asl Sud Est, Massimo Mandò, una settimana fa esatta, di domenica, risultò positivo al tampone dopo che il giorno prima aveva avuto i sintomi: febbre e tosse. E’ in cura domiciliare in Valdarno dove abita. Tantissimi messaggi di pronta guarigione gli sono arrivati da ogni parte. Una figura di riferimento: il capo del 118.

Cristiano Romani ieri mattina era a Subbiano e svolgeva il suo turno di servizio con l’ambulanza infermierizzata. Il suo lavoro. Poi il malessere. Nell’arco di poco tempo si è trovato dall’altra parte della situazione: anziché essere lui ad aiutare e soccorrere, è stato aiutato e soccorso. A sera, ancora attaccato all’ossigeno, con la febbre a 38,4 era lì ricoverato nel reparto di Malattie infettive in attesa di sapere se anche lui è un contagiato di Covid-19 - con tutte le procedure necessarie per isolare i contatti - o se ha contratto una comune influenza.

Luca Serafini