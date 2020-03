Coronavirus, a Badia Tedalda muore il suocero del vice sindaco. In 70 fanno il tampone dalle auto

Aveva 91 anni. Ucciso dal Coronavirus. Badia Tedalda piange la prima vittima. Era il suocero del vice sindaco, Ivano Sensi, anche lui positivo al Covid-19. Una persona molto conosciuta in paese che “da una settimana - racconta il vice sindaco - era ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo”. “Mio suocero si è ammalato i primi di marzo - racconta Sensi - Il contagio è arrivato da una persona esterna. Nonostante i suoi 90 anni era una persona molto dinamica. Guidava anche la macchina”. Poi i sintomi dell’influenza, il tampone e la positività: “E’ rimasto in casa con noi fino ad una settimana fa quando è stato ricoverato”. Ieri la morte. “Non possiamo nemmeno andare a prendere la salma e io non posso stare vicino a mia moglie”. Il vice sindaco è infatti risultato positivo al Covid-19, mentre la moglie no. “Ho subito informato la Giunta e i cittadini. Non ho fatto mistero della mia condizione affinché tutti prendessero precauzioni” dice. “Pensavamo di essere il paese immune al Coronavirus. Piccolo, in montagna. E invece viviamo una situazione al limite del paradosso. Sicuramente il virus ce lo ha portato qualcuno che è arrivato dal Nord. Non è un bel momento, la comunità è angosciata e soprattutto impotente”. “Speriamo che i tamponi effettuati oggi (ieri ndr) ci diano un quadro più preciso”, dichiara Sensi. Ieri infatti si è concretizzata la battaglia che il sindaco Santucci, in primis, ha portato avanti con forza dopo la positività oltre che del suo vice sindaco anche del medico del paese. A Badia Tedalda sono stati fatti 70 tamponi. “Io avevo messo in lista 86 persone - dice il sindaco Santucci - e nei prossimi giorni verranno fatti a domicilio ad altre dieci. Ma per adesso sono contento del lavoro che abbiamo portato a termine”. Sabato 21 marzo sul parcheggio del palazzetto dello sport di Badia Tedalda, un camper della Asl attrezzato ha fatto sfilare i 70 pazienti che erano stati identificati tra coloro che avevano avuto contatti con il vice sindaco e con il medico e quelli che invece avevano febbre sopra i 38 gradi e non avevano avuto contatti con le due persone. “Ognuno è arrivato in auto - dice il sindaco - e gli operatori hanno fatto i test dal finestrino senza farli scendere”. A differenza di ciò che aveva annunciato Santucci, lui il tampone non lo ha fatto. Ci ha rinunciato. “All’ultimo momento - dice il sindaco - due persone si sono aggiunte alla lista segnalate dal medico, perchè avevano febbre alta e così ho preferito rinunciare io, perché non c’erano tamponi per tutti e lasciare agli altri la possibilità di verificare la loro condizione”. Ci vorranno circa due o tre giorni per avere i risultati di tutti, poi “vedremo quello che fare e come comportarci".

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE IL 22 MARZO E ON LINE