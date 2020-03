Arezzo, Coronavirus: tampone positivo per Romani infermiere 118 e politico della Lega

Cristiano Romani è risultato positivo al test del Coronavirus. L'infermiere del 118 di Arezzo e politico impegnato nella Lega è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Donato.

Romani, 46 anni, era stato portato in ospedale proprio da una ambulanza dell'Emergenza dopo essersi sentito male al lavoro, sabato 20 marzo, mentre prestava servizio a Subbiano con l'ambulanza infermierizzata. Cristiano Romani accusava febbre e difficoltà respiratorie. Sottoposto agli accertamenti, nella notte il test Covid-19 ha dato il responso.

La notizia dei sintomi e del ricovero, riportata dal Corriere di Arezzo, ha suscitato sui social una serie di messaggi di vicinanza e di auguri di pronta guarigione a Cristiano Romani, personaggio pubblico di Arezzo e provincia che da anni, accanto all'impegno professionale nella sanità, segue con passione le vicende politiche nell'ambito della destra prima, con la Lega poi.

Romani è presidente dell'Associazione Cultura Nazionale. Ma in questo momento particolare a Romani sono pervenuti attestati da ogni parte. Per quanto, con le sue idee e le sue posizioni critiche, anche dalla degenza in ospedale e in un momento non facile, Cristiano Romani ha postato i suoi punti di vista sulla gestione dell'emergenza in Italia.

Con il riscontro positivo del tampone, è stata ovviamente attivata tutta la procedura della ricostruzione della catena di contatti personali e lavorativi di Romani per prendere le opportune misure.

Luca Serafini