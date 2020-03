Arezzo, Coronavirus: sposi a Cavriglia con mascherina e senza invitati. Il sindaco: l'amore non si ferma

Sposi, nonostante il Coronavirus. Il matrimonio è stato celebrato a Cavriglia, in provincia di Arezzo, sabato 21 marzo. In Comune. Con tutte le precauzioni del caso. Il sindaco Leonardo Degl'Innocenti O Sanni ne ha dato notizia sul suo profilo facebook. Per dare un segno di speranza, per dire che "l'amore non si ferma di fronte a nulla".

A dirsi sì in Comune sono stati Daniele Cerofolini e Vanessa Fabbri. In mascherina e guanti loro, con identiche protezioni il primo cittadino. La cerimonia, riferisce il sindaco, si è svolta "in una sala consiliare solo apparentemente vuota, ma mai come oggi piena, piena della dimostrazione più alta, più bella e più feconda: che l’amore non si ferma di fronte a niente e nessuno".

Il 21 marzo era il primo giorno di primavera e la giornata mondiale dedicata alla poesia. Daniele e Vanessa hanno voluto coronare lo stesso il loro progetto d'amore.

Secondo il sindaco di Cavriglia, l'amore che non si ferma mai, in questi giorni è il motore di tante azioni: "Lo vediamo ogni istante, tra le corsie degli ospedali, dove medici e infermieri, innamorati della professione e della vita, mettono a rischio la propria esistenza pur di provare a curare persone ed a salvare vite in un’emergenza terribile come questa. Lo vediamo tra i giovani volontari che s’impegnano per aiutare le persone sole e ultime in questo momento drammatico. Lo vediamo nelle famiglie che rispettano le misure di contenimento del contagio. Che si abbracciano tra le mura di casa. Che sanno aspettare. Che non escono. Che amano il proprio paese coltivando questa forma di rispetto".

Il sindaco Degl'Innocenti O Sanni conclude così il suo post: "Ecco, volevo dirvi che mi sono emozionato. E che mi ricorderò per sempre di questo giorno. Quel “si, lo voglio” lo ha sentito il cielo. Non c’era mascherina che tenesse".

Luca Serafini