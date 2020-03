Arezzo, auguri a Romani da politici e Infermieri: "Forza guerriero". Lui risponde: "Combatto"

“Forza guerriero!”, gli hanno scritto a centinaia su whatsapp e su facebook. “Io combatto”, ha risposto a tutti Cristiano Romani con la solita grinta. Contagiato anche lui dal Coronavirus. Con tutta probabilità infettato nello svolgimento del suo lavoro di infermiere in prima linea nelle emergenze sanitarie sul territorio. O in qualche riunione con i colleghi di un settore che vede colpiti dal Covid-19 il dottor Massimo Mandò, dirigente dell’Emergenza per l’Asl Toscana sud est, ed il caposala del 118 di Arezzo, che è ricoverato in Malattie infettive come Romani.

Febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie fronteggiate con l’ossigeno della “maschera di Venturi ad alti flussi”: così è trascorsa la domenica di Cristiano Romani, personaggio noto in città e in provincia oltre che per la professione sanitaria per il suo impegno in politica che porta avanti da anni. Era l’una e mezza dell’altra notte quando il risultato del tampone gli è stato reso noto: positivo. Ma lui già se lo sentiva, prima ancora che fosse il Laboratorio di Analisi a certificarlo. Erano troppo chiari i sintomi avvertiti sabato mattina quando Romani, come raccontato dal Corriere di Arezzo di ieri, era in servizio a Subbiano con l’ambulanza infermierizzata.

La temperatura schizzata su, il respiro corto come se avesse l’asma. Così, dopo l’intervento dell’automedica, era seguito il trasferimento all’ospedale: il filtro, la valutazione, il ricovero in Malattie Infettive. Nel bollettino diffuso ieri dall’Asl, tra i nuovi casi di contagiati aretini non c’è Romani. La spiegazione è che il dato viene aggiornato sulla base dei positivi al tampone fino alle 24 del giorno prima. E Romani è entrato nella folta schiera dei contagiati dopo la mezzanotte. L’Asl ha attivato le procedure per ricostruire la catena dei suoi contatti, per gli opportuni provvedimenti. Disteso sul letto del reparto, Romani, 46 anni, ha accanto un altro paziente Covid, mentre il collega del 118 è in un’altra stanza.

Il dirigente Massimo Mandò invece è in cura domiciliare nel comune di Castelfranco Piandiscò dove vive. L’aggressione del Covid-19 per lui emerse domenica 15 marzo. A Romani è stata prospettata una degenza lunga per contrastare il maledetto virus che lavorando insidiosamente nell’organismo gli ha procurato una polmonite interstiziale. Non si scherza con il Coronavirus. Anche se non si è anziani con patologie pregresse. C’è da combattere. E Cristiano Romani lo sta facendo. Su Fb ha pure trovato il modo di criticare il premier Conte per le decisioni prese, a suo dire tardive.

Ex di An e de La Destra, ora nella Lega, ha ricevuto messaggi dalla senatrice Tiziana Nisini, dai sindaci Luciano Meoni, Mario Agnelli e Giampaolo Tellini, di Cortona e Castiglion Fiorentino e Chiusi della Verna, Tellini. Da tanti politici. Dal presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche Giovanni Grasso e da gente comune che conosce Romani e che segue le iniziative della sua Associazione Cultura Nazionale. Anche dal Corriere, auguri di pronta guarigione a Cristiano Romani e a tutti i malati Covid.

Luca Serafini