Coronavirus, Badia Tedalda senza pace. Contagio nella casa di riposo, letti e cucina trasferiti

Non c’è pace per Badia Tedalda, il piccolo paese della Valtiberina al confine con la Romagna e le Marche. Dopo il decesso di sabato 21 marzo per Coronavirus del 90enne di Badia Tedalda, suocero del vice sindaco Ivano Sensi, anche lui contagiato dal virus, domenica 22 è esploso il caso alla Casa di Riposo. “Dei tre anziani che nei giorni scorsi sono andati in ospedale - spiega il sindaco Alberto Santucci - uno è risultato positivo, uno negativo e del terzo aspettiamo il risultato del tampone”. L’anziano positivo si trova tuttora ricoverato e alla Casa di Riposo è scattata immediatamente la macchina dell’emergenza. I consiglieri comunali Valentino Gori ed Emanuele Orcese per tutta la giornata di ieri hanno lavorato per mettere in sicurezza la struttura. “Abbiamo ridotto le camere che erano doppie in singole - spiega il consigliere Gori - e trasportato letti nella Cappellina religiosa di San Fiorenzo attigua e internamente comunicante con il nostro Centro Anziani”. Non solo. La cucina della Rsa è stata trasferita alla mensa scolastica “e tutti gli ambienti sono stati sanificati” per permettere agli ospiti, circa dieci, di continuare a restare nella struttura. Il sindaco Alberto Santucci ha chiesto subito altri trenta tamponi. Oltre che per gli anziani anche per il personale che vi lavora. “Circa trenta persone in totale”, quantifica Gori. Nella mattinata di ieri, il primo cittadino ha informato il direttore generale della Asl, Antonio D’Urso. “Lancio il mio sos - si legge sul messaggio inviato a D’Urso che il sindaco Santucci ha postato su facebook - Mi servono 50 mascherine Fp2 e altrettanti dispositivi di protezione per le operatrici, altrimenti rischio l’ammutinamento nonostante i richiami a non interrompere un pubblico e indispensabile servizio”. Subito dopo pranzo “stanno arrivando tutti i dispositivi d massima sicurezza per le operatrici del centro anziani”, annunciava Santucci, sempre dal suo profilo facebook. In serata il sindaco di Badia Tedalda fa anche sapere: “Domani (oggi ndr), arriveranno i risultati dei test che sono stati effettuati sabato scorso”. Sul parcheggio del palazzetto di Badia Tedalda hanno infatti sfilato settanta auto. Volontari della Misericordia e personale Asl hanno fatto i tamponi a tutti dopo che martedì scorso era arrivata la notizia della positività del vice sindaco di Badia Tedalda e del medico. Il sindaco Santucci aveva infatti insistito per avere i tamponi per tutta la popolazione di Badia Tedalda. “Una situazione in emergenza e senza pace”, sottolinea il primo cittadio che spera oggi di avere buone notizie dai risultati. “Altrimenti dovremo pensare insieme alla Asl e alla Regione di chiudere completamente il paese di Badia Tedalda. Nessuno potrà più uscire e nessuno entrare, per alcun motivo - dice Santucci - una soluzione alla quale mi auguro di non arrivare. Aspettiamo di risultati e quello che diranno e poi penseremo a come agire”.

