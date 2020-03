Video chiamate con i familiari, saluti in sicurezza per gli ospiti della Casa di riposo

Chiamate in video tra anziani e famiglie, per continuare a "vedersi" in sicurezza. La Casa di Riposo “Fossombroni” di Arezzo ha attivato il progetto “Video Chiamiamoci” per mantenere costante il contatto tra gli ospiti e i loro parenti. Un modo per garantire un contatto dopo la drastica restrizione agli ingressi dei visitatori che dal 25 febbraio sono stati consentiti esclusivamente per motivi urgenti e che dal 5 marzo, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e all’incremento dei casi, sono stati totalmente chiusi. Per sopperire alla lontananza fisica, la Casa Pia ha organizzato un servizio di videochiamate che permetterà agli ospiti di restare costantemente in contatto con i loro cari. La Casa Pia si è così dotata di alcuni smartphone e, fino al termine dell’emergenza, ogni mattina e ogni pomeriggio sarà previsto del tempo dedicato specificatamente all’incontro virtuale con i parenti.