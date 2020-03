Arezzo, Coronavirus: morta la maestra della scuola primaria di Montevarchi

Coronavirus, è morta la maestra della scuola primaria Leonardo da Vinci di Montevarchi. Aveva 64 anni ed è spirata all'ospedale di Prato dove era ricoverata in terapia intensiva. Nei giorni scorsi erano usciti dalla quarantena i bambini della scuola che fa parte dell'istituto comprensivo Magiotti.

Commozione nel mondo della scuola aretina, a partire dal provveditore agli studi di Arezzo, Roberto Curtolo, alla dirigenza della scuola, alle colleghe e colleghi. La notizia ha scosso il Valdarno. Le famiglie, i bambini.

"Il Covid 19 se l’è portata via in una manciata di giorni, lontano dai suoi cari, in una sala di rianimazione dell’ospedale di Prato", scrive il sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl'Innocenti O Sanni su facebook. "È la prima vittima, e ci auguriamo l’ultima, in Valdarno, mietuta da questa nuova bestia. Da questo nuovo nemico invisibile".

L'insegnante di sostegno era molto conosciuta e apprezzata. Abitava al confine tra le province di Arezzo e Firenze, nel comune di Figline.

"Stiamo vivendo un dramma", scrive ancora il sindaco di Cavriglia. "Stiamo combattendo una guerra atroce. Siamo tutti in trincea contro il virus corona in primis, ma anche contro il virus dell’ignoranza, un altro morbo terribile che rischia di fare da trampolino di lancio al primo. Perché chi a causa della propria ignoranza trasgredisce le misure di contenimento del contagio e assume comportamenti scellerati, rischia di contagiare non solo se stesso ed i suoi cari, ma anche tutti gli altri.

Ma non basta. Perché in un momento drammatico come questo è terribile e agghiacciante sentire persone che si lamentano su dove poter fare la spesa e sul prezzo dei prodotti in questo o quel negozio.

Questa è una guerra dove ci sono migliaia di persone che stanno morendo. Occorre rispetto. Tanto rispetto. Solo rispetto e tanto, tanto, tanto silenzio. Per chi se ne va e per i loro cari."