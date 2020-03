Arezzo, Coronavirus: un altro morto all'ospedale San Donato

Coronavirus, arriva la notizia di un altro morto all'ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta di un anziano, ancora di Piancastagnaio: la comunità amiatina piange la terza vittima dall'inizio dell'epidemia, sempre nella stessa zona del paese: anche questo decesso è quindi riferibile allo stesso inizio dei contagi. Le vittime senesi salgono a cinque.

Ad Arezzo i decessi sono quattro, dopo l'altro uomo di Piancastagnaio, il novantenne di Badia Tedalda e il 78enne di Ponte Presale (Sestino). La maestra del Valdarno è deceduta a Prato. Nelle scorse settimane ad Arezzo era risultato positivo al Covid anche un malato terminale di tumore, deceduto, sottoposto a test dopo il decesso per consentire la donazione della cornea.

L'anziano di Piancastagnaio si trovava ricoverato nell'ospedale di Arezzo. La notizia ha provocato profondo dolore nella comunità amiatina, già sconvolta dalle precedenti vittime. Le contrade si stanno muovendo per aiutare il più possibile gli anziani e le persone sole del paese, con tante iniziative organizzate in questo momento così difficile per la comunità. Gli altri due morti, oltre ai tre di Piancastagnaio, erano di Chiusi e Poggibonsi.