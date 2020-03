Arezzo, Coronavirus: sesto morto all'ospedale San Donato, un uomo di 77 anni

Coronavirus, sale a sei il numero delle persone decedute all'ospedale San Donato di Arezzo. E' morto un uomo di 77 anni che era ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. Ne dà notizia il sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazi, in modo ufficiale e commosso nel profilo facebook istituzionale del comune della Valdichiana senese. L'uomo abitava a Torrita ed è il terzo senese positivo al Covid-19 che muore all'ospedale di Arezzo, dopo i due anziani di Piancastagnaio, amici tra loro, appartenenti alla contrada Voltaia del centro amiatino.

Gli altri tre pazienti che non ce l'hanno fatta a superare l'aggressione del virus al loro organismo, sono aretini provenienti dall'area focolaio di Badia Tedalda - Ponte Presale (Sestino): il 91enne suocero del vice sindaco di Badia, il 78enne ex muratore di Ponte Presale e la donna di 83 anni, parente del medico di Badia. Anche in questo caso sono stati i sindaci Alberto Santucci e Franco Dori a dare comunicazione dei decessi.

Sei morti, quindi. Un numero dietro il quale ci sono persone, storie, affetti, ricordi. Lacrime. E' un elenco che nessun bollettino regionale o dell'Asl diffonde in questi termini e nei tempi in cui le persone vengono a sapere che qualcuno, caro o conoscente, è venuto a mancare. Eppure la triste lista esiste, è concreta e si allunga. Mentre si incrementano gli sforzi della sanità e delle istituzioni per curare i malati e arginare l'epidemia. Scattati anche i tamponi sul territorio con la modalità Drive Thru, con il paziente chiamato dalla Asl a sottoporsi all'esame che raggiunge il luogo indicato e, rimanendo in auto, viene controllato dal personale sanitario.

L'ultimo decesso al San Donato, dunque, è un signore 77enne della provincia di Siena. "Non avrei mai voluto dirvi della scomparsa del nostro concittadino", scrive nella serata di martedì su facebook il sindaco di Torrita ai suoi cittadini, "stamani però alle 10.30 circa si è spento all'ospedale San Donato di Arezzo, dopo aver combattuto contro il Coronavirus per diversi giorni. Domani verrà svolta in forma riservata la tumulazione". E ancora: "Uno dei giorni più difficili della mia esperienza da Sindaco, in questo brutto periodo per tutti noi. Un abbraccio alla moglie, alla figlia ed al figlio".

Il sindaco Giacomo Grazi esorta infine i cittadini a rispettare le restrizioni: "La perdita di un nostro amico, parente, vicino, conoscente, concittadino, ci fa capire ancora di più che NON DOBBIAMO SCHERZARE e dobbiamo attenerci alle regole che le autorità ci hanno imposto, facciamolo per noi... facciamolo". A Torrita sono 14 le persone in quarantena preventiva, appartenenti a dieci nuclei familiari. Sedici i positivi al Coronavirus, 11 a casa e cinque negli ospedali di zona.

Nei giorni scorsi il territorio aretino, in particolare il Valdarno, è stato scosso dal decesso avvenuto all'ospedale di Prato della maestra della scuola elementare Leonardo da Vinci dell'istituto comprensivo Magiotti di Montevarchi. I bambini, colleghi e personale della scuola erano stati messi in quarantena. L'insegnante, residente a Figline Incisa, era originaria di San Giovanni Valdarno.

Ad Arezzo il primo caso di persona deceduta, risultata positiva al Covid 19, era stata il sessantenne malato terminale oncologico. Caso che non rientra nelle statistiche perché accertato dopo la morte dell'aretino, nel corso del test effettuato per poter dar corso alla donazione di cornea.

L'ultimo aggiornamento della Asl diffuso nel pomeriggio di martedì 24 marzo, parla su Arezzo di 197 contagiati dall'inizio dell'emergenza, con 9 casi nuovi nell'ultima giornata. Tamponi positivi ad Arezzo (una donna di 50 anni e una di 70, entrambe in cura al proprio domicilio), due in Casentino (una donna di 45 anni e un uomo di 71), due in Valdichiana, nel Cortonese (una anziana di 89 anni, ricoverata nel reparto di Malattie infettive, e un bimbo di 4, in cura a casa) e tre in Valdarno (due donne di 47 e 51 anni e un uomo di 49). Situazione ancora in evoluzione.

Luca Serafini