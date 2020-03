Neve, Arezzo si sveglia coperta di bianco. Problemi in autostrada per un mezzo pesante

Risveglio sotto la neve per Arezzo. Un'inusuale coltre bianca, visto il periodo dell'anno, ha ricoperto gran parte della provincia. La neve, nelle prime ore di mercoledì 25 marzo, è caduta anche a quote basse. Problemi in autostrada, lungo la corsia sud tra i caselli del Valdarno e Arezzo, per un mezzo pesante finito di traverso lungo la carreggiata. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco di Arezzo in tutta la provincia per rimuovere rami e piante pericolanti. Disagi limitati sul fronte della circolazione visti i divieti imposti dall'emergenza Coronavirus.