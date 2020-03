Il museo è chiuso, ma il gatto Gaio fa da guida alla visita virtuale

Una guida virtuale a quattrozampe, il gatto Gaio, per svelare ai bambini lontani dai banchi di scuola i segreti del museo archeologico nazionale Mecenate di Arezzo. Ogni mattina, sul profilo Facebook del museo un post accompagna i piccoli visitatori in una tappa alla scoperta di un settore museale o di un oggetto particolare, cercando di individuare un argomento di interesse per gli alunni in età scolare. In questo modo dal lunedì al venerdì i bambini da soli o con i genitori possono concedersi un approfondimento culturale all'interno di una struttura ricca di bellezze e di tesori, in compagnia di una guida che parla un linguaggio semplice e diretto. Il gatto Gaio era nato come guida cartacea ma in questo periodo di emergenza è diventato un aiuto virtuale che piace a grandi e piccoli. L'iniziativa vede la collaborazione di Enpa Arezzo.