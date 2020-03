Senza mascherina vietato entrare negli esercizi commerciali: l'ordinanza del sindaco di Sansepolcro

Vietato l'ingresso, negli esercizi commerciali di Sansepolcro, a chi non indossa la mascherina o comunque un dispositivo di protezione delle vie aeree. E', in sintesi, quanto disposto dal sindaco Mauro Cornioli in un'ordinanza. Un provvedimento, si legge in una nota diramata dall'amministrazione comunale biturgense, ritenuto "fondamentale per Sansepolcro in quanto la cittadina è riferimento per tutta la Valtiberina per quanto riguarda supermercati, uffici e servizi". L'ordinanza è già entrata in vigore.