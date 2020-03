Arezzo, Coronavirus: 695 aretini devono pagare multa di 200 euro perché fuori senza motivo

Controlli per l'emergenza Coronavirus, per 695 aretini ci saranno 200 euro da pagare perché trovati in giro in auto o a piedi, senza comprovati motivi di lavoro, salute, necessità.

E' quello che emerge dopo che il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale spiega che la sanzione amministrativa introdotta dal governo ha valore retroattivo, fino ai controlli del 25 marzo, e sostituisce il processo per inosservanza del provvedimento dell'autorità.

Ai cittadini denunciati dall'11 marzo al 25 marzo, spiegano alla Polizia Municipale di Arezzo, arriverà una ordinanza ingiuntiva dalla Prefettura e i multati pagheranno con il modello f23.

Nella giornata di mercoledì 25 marzo il numero delle persone stoppate dalle forze dell'ordine ad Arezzo e provincia si è ridimensionato di molto, solo 13 a fronte di oltre ottocento persone controllate, probabilmente per effetto del nuovo annuncio del premier Giuseppe Conte o per una consapevolezza maggiore acquisita dalle persone. L'appello resta quello, forte e incalzante, di rimanere a casa per impedire al Covid-19 di trovare ulteriori possibilità di trasmissione tra le persone.

Se pur con alcuni dubbi interpretativi ancora da sciogliere, si entra ora nella fase delle sanzioni amministrative con i verbali che prevedono la multa da 400 a 3.000 euro, per chi è trovato a piedi fuori senza motivo, maggiorata per chi è al volante. Sarà la Prefettura, spiegano ancora alla Polizia Municipale, a emanare le ordinanze ingiuntive da notificare ai cittadini, indicando la cifra, che potrebbe essere fino ad un massimo di 533.33 euro.

Il decreto indica per i denunciati fino all'entrata in vigore delle nuove norme, il pagamento di metà del minimo della nuova sanzione.

Luca Serafini