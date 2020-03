Coronavirus ad Anghiari. Positive due persone di 36 e 41 anni, il sindaco Polcri: "Niente caccia ai nomi"

Primi due casi positivi di Coronavirus ad Anghiari. Lo annuncia il sindaco Alessandro Polcri dal proprio profilo facebook e chiede anche di non dare vita "ad una caccia ai nomi". Questo il suo messaggio: "purtroppo sono stato avvisato poco fa dalla nostra Asl Sud Est Toscana che nel comune di Anghiari sono stati registrati i primi due casi positivi al Codiv-19, ho quindi dato disposizione di apertura del Centro Operativo Comunale. Si tratta di due persone di 36 e 41 anni, una delle quali già da alcuni giorni era in quarantena. La Asl ha fatto sapere che il contagio è riconducibile al contatto con casi già noti. Ho parlato con entrambe al telefono, sono a casa e stanno bene. A loro va mio augurio sincero di una pronta guarigione. Tutti i contatti stretti sono stati avvisati e sottoposti a quarantena. Vi chiedo di non dare il via ad una “caccia ai nomi” e di rispettare la privacy di entrambe le famiglie che già vivono un momento di preoccupazione. Fino a questo momento ho notato in voi grande responsabilità e rispetto delle norme, è di questo devo darvi merito. Vi chiedo però di continuare così, anche e soprattutto in questo momento. Sarete informati su ogni evoluzione della situazione, che al momento è assolutamente sotto controllo".