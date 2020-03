Arezzo, Coronavirus: ragazza di Cortona bloccata in Perù per l'emergenza

Una giovane di Cortona è bloccata in Perù a causa dell’emergenza Covid-19. Era in vacanza insieme al fidanzato nel paese sudamericano quando ha saputo che non poteva rientrare. Elisabeth Artur ha genitori inglesi, naturalizzati a Cortona, e lei è nata nella cittadina etrusca in provincia di Arezzo, dove vive con la madre e dove lavora. Ha però la cittadinanza britannica e questo è il problema.

“Sono preoccupata e impaurita perchè mi dicono che non posso rientrare in Italia in quanto cittadina inglese”. Questo ci racconta Elisabeth, Lizi per gli amici, via telefono. “Ai peruviani non interessa se io dico che sono nata a Cortona e risiedo lì, per loro non significa nulla in quanto ho la cittadinanza inglese”.

Hai fatto vedere i tuoi documenti?

“Certamente. Ho cercato di contattare il consolato inglese ma è chiuso; mi sono rivolta a quello italiano ma non risponde nessuno, non so proprio a chi chiedere aiuto e intanto so che in questi giorni dovrebbe arrivare un aereo proprio dall’Italia per prelevare tutti i connazionali presenti in Perù, ma a me non vogliono concedermi questa possibilità”. “Non voglio passare avanti ai cittadini italiani ma so che i posti ci sono e quindi io potrei benissimo trovare una sistemazione in quell’aereo: l’inghippo è dato dalla mia cittadinanza inglese”.

Cosa ti consigliano di fare i funzionari peruviani?

“Mi dicono che devo andare in Inghilterra, ma io là pur avendo qualche parente non ho una casa e poi da lì dovrei venire in Italia, a Cortona, perchè è lì che ho la mia abitazione, il mio lavoro, mia mamma che ha bisogno di me. Mi sembra tutto assurdo. Inoltre, non si sa bene quando e se ci saranno aerei per l’Inghilterra. Intanto io sono qua in attesa di qualche miracolo".

Elisabeth era partita per il Perù l’11 febbraio: “Dovevo rientrare il primo aprile con Air Europa. Il nostro volo è stato cancellato e in più la compagnia ha fatto sapere, tramite il suo sito, che non faranno più tratte da e per il Perù fino al primo maggio, mentre il mio visto scade il 29 aprile. L’Italia sta organizzando voli di rimpatrio. Noi ci troviamo a Cuzco come alcuni italiani e ci sarà un volo per Lima e lì troveremo altri voli per Milano. Io essendo cittadina britannica non posso usufruire di questi voli pur pagando. A quello che ho capito, pur avendo io fatto vedere ai pubblici ufficiali i miei documenti, vogliono quelli che arrivano direttamente dall’Italia, oppure non so. Aiutatemi vi prego, chi può farlo”.

Angosciata e preoccupata è la madre di Elisabeth, Sarah Miatt, che vive nella campagna cortonese ed è una pittrice molto apprezzata che ha tenuto diverse mostre in città. “Mia figlia era partita in un momento di tranquillità, poi all’improvviso è venuto fuori questo virus che ha sconvolto tutto l’ordine delle cose. Lizi è nata qua, è residente a Cortona, lavora in questo territorio, lei in Inghilterra, anche se ha la cittadinanza, ci è andata pochissime volte. La sua vita è qui in Italia e a Cortona, non capisco perchè non si voglia capire una verità lampante”.

