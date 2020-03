Arezzo, Coronavirus: storie di famiglie chiuse in casa. Con cinque figli tra rugby, compiti e preghiere

I tre maschi hanno 15, 13 e 10 anni e ogni tanto sentono la necessità di lanciarsi l’un l’altro la palla ovale. Giocano a rugby e per fortuna che in casa c’è una stanza grande. A tutti e tre i fratelli, poi, piace piazzarsi davanti al televisore per giocare a Fortnite. A turni, però. Poi ci sono le due femmine, 17 e 7 anni, con le loro attività. Per fortuna le stanze sono spaziose, ma la convivenza forzata, ventiquattro ore su ventiquattro, ormai da quindici giorni, qualche inevitabile problemino lo pone. Ma dalla famiglia Fabbriciani, a Subbiano, arriva un messaggio positivo.

I genitori e i cinque figli coabitano nel perimetro di duecento metri quadrati (senza giardino) resistendo al rigido regime delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus. “Il cambiamento c’è stato ed è forte, non poter uscire è una grossa limitazione, ma il nostro sacrificio è lo stesso che fanno tutti in questo periodo, anche chi di figli ne ha uno o due”, dice mamma Elisabetta, con serenità. “Certo, la nostra è una famiglia numerosa, ma partiamo avvantaggiati: per dieci anni abbiamo vissuto in Asia, dove sono nati due dei cinque figli. E là da metà gennaio a marzo, la scuola era chiusa per il clima freddo. Difficile anche uscire, quindi stavamo tutti dentro casa”.

Allenati in gestione di spazi, tempi, energie. Con il giusto apporto della santa pazienza. Elisabetta e il marito Matteo fin da giovanissimi sono impegnati nel percorso di fede dei Neocatecumenali. La loro vita è dedicata a Dio. Laicamente. Ma con dedizione sconfinata. La domenica mattina tutti insieme a recitare le lodi, con i canti e il resoconto delle proprie esperienze della settimana.

Ogni sera, alle 18.30, casa Fabbriciani si collega con l’Albania dove vive la cognata di Elisabetta, che di figli ne ha dodici. Recitano via Skype i Vespri. “Ma non siamo mica perfetti eh”, precisa Elisabetta. “Liti e bisticci tra i ragazzi non mancano anche a causa di questo periodo così particolare. Piccole incomprensioni possono capitare, come normale, anche tra noi genitori. Ma l’esperienza di questi giorni affina la nostra storia. La casa è una palestra”. La scala dei fratelli Fabbriciani è la seguente: Rebecca Iris 17 anni, Misaele 15, Sebastiano 13, Raffaele 10, Maria Eva 7.

“Come tutti gli studenti e alunni, seguono la didattica digitale con le app su telefonino e sull’unico computer che abbiamo. I più piccoli hanno bisogno del nostro aiuto”. Anche la spesa è impegnativa. “Cerchiamo di uscire il meno possibile. Per gli acquisti più consistenti va mio marito con il pulmino. Ma non siamo esagerati, niente accaparramento”. Scorre il tempo in tutte le case dove famiglie e persone sole vivono la quarantena disposta per decreto. Dietro ogni porta c’è chi stringe i denti, soffre, ripensa a quando tutto sembrava ordinario e la libertà non veniva neanche più assaporata, gustata. A Subbiano, a casa Rossi, la pensano così: “Niente avviene per caso, è Dio che sta parlando a noi, alle nostre vite”. Messi alla prova. Il futuro è un arcobaleno.

Luca Serafini