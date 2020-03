Arezzo, Coronavirus: anziana donna muore all'ospedale San Donato

Una donna di 89 anni di Torrita di Siena è morta all'ospedale San Donato di Arezzo. Era risultata positiva al Coronavirus. Il decesso dell'anziana è stato comunicato dal sindaco del comune senese, Giacomo Grazi. E' la seconda persona di Torrita che muore per complicazioni legate al Covid-19 nel territorio di Torrita.

Il decesso è avvenuto sabato 28 marzo. La donna era ricoverata ad Arezzo (ospedale Covid della Toscana sud est) dal 16 marzo. Per la provincia di Siena è la nona vittima, la prima donna. Ad Arezzo si erano spenti nei giorni scorsi altri anziani senesi, di Piancastagnaio, due, di Torrita e di Montepulciano.

Il sindaco Grazi nel suo post su facebook sottolinea anche come per la complessità del momento, con il regime di quarantena per i familiari, alla tumulazione che si è svolta a Chianciano non ha potuto partecipare nessun parente. C'erano appunto il sindaco in rappresentanza della comunità e il parroco.

All'ospedale di Arezzo nei giorni scorsi sono deceduti due anziani di Badia Tedalda, un uomo e una donna, un uomo di Ponte Presale (Sestino), le due località "focolaio" nell'alta val Marecchia, e un uomo di Bucine, ospite della Rsa. L'azienda sanitaria riferisce che il quadro clinico dei pazienti era critico e complesso.

Ma i lutti per il territorio sono di più: una donna di Sansepolcro morta in un ospedale fuori dalla provincia di Arezzo e la maestra di San Giovanni Valdarno, 64 anni, residente a Figline Incisa, poco oltre il confine, deceduta all'ospedale di Prato. Insegnava a Montevarchi dove in cinquanta tra bambini, colleghi e operatori scolastici sono usciti dalla quarantena.

Sempre ad Arezzo, settimane fa, si era spento un malato oncologico terminale che risultò positivo al Covid-19 nella fase in cui si eseguivano le analisi necessarie per procedere alla donazione della cornea.