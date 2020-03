Arezzo, Coronavirus: multa salata a un ciclista, sabato 46 sanzioni a cittadini fuori senza motivo

Ciclista multato dai carabinieri perché trovato a pedalare nonostante il divieto di uscire di casa, anche per chi pratica sport. E' successo a Rassina e un cinquantenne del basso Casentino rischia di pagare 533 euro, tanti quanto toccano agli automobilisti inosservanti del divieto. Dopo l'annotazione e la notifica, potrà come tutti usufruire dello sconto del trenta per cento se paga entro trenta giorni.

Le bicicletta è equiparata ai mezzi a motore. Pare che il cicloamatore non abbia resistito alla tentazione di praticare la sua passione sportiva e, inforcata la bici da corsa, avesse intenzione di affrontare la Crocina, scollinare verso il Valdarno e poi chiudere l'anello da Arezzo e tornare a casa. Ma sulla sua strada ha trovato la pattuglia dei militari dell'Arma.

Proseguono i controlli, serrati, in città e in provincia per dissuadere la popolazione dallo spostarsi, comportamento negativo in una fase in cui si cerca di arginare la diffusione del Coronavirus con tutta una serie di misure stringenti, che hanno sconvolto le abitudini lavorative, economiche, sociali, comportamentali.

Nella giornata di sabato 28 marzo, stando al dato della Prefettura di Arezzo inviato al Ministero, sono state 821 le persone controllate da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Polizia Provinciale. Le sanzioni amministrative, che hanno sostituito le denunce penali, sono state 46. Una persona denunciata per altro reato. Controllati 281 esercizi commerciali, tutti regolarmente ottemperanti alla chiusura.