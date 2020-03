Coronavirus nell'Aretino: si abbassa l'età dei contagi. C'è anche una neonata ricoverata al Meyer

C'è anche una bimba di pochi mesi ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze insieme alla mamma. A darne l'annuncio il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che in un video sul suo profilo dice: "Mamma e figlia sono tenute sotto stretto controllo dai sanitari". Ribadendo anche che "il contagio da Coronavirus può prendere chiunque". E in effetti nel report della Asl di domenica 29 marzo, si legge proprio questo. E cioè che l'età dei contagiati si è abbassata. Tanto che in Valtiberina si registrano positività su ragazzi di 16 e 18 anni, mentre in Valdarno su una bambina di 10 anni. Questo il totale dei casi (14) della giornata di domenica 29 marzo: Arezzo, donna di 60 anni. Casentino due uomini di 79 e 71 anni. Valdichiana un uomo di 52 anni. Valtiberina: donna di 50 anni, uomo di 57, due ragazzi di sedici anni e una ragazza di 18. Valdarno: bimba di 10 anni, donna di 90 anni e tre uomini di 42, 54 e 65 anni.