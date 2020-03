Arezzo, Coronavirus e storie di povertà: il licenziato senza soldi in balia della crisi

Era già in difficoltà prima della crisi Coronavirus. Ora è molto peggio. E il futuro è più di un’incognita. Maurizio Margioni, 56 anni, non è in mezzo ad una strada solo perché l’appartamento è l’unica cosa, o quasi, che gli è rimasta. Per il resto sopravvive, a Castiglion Fiorentino (Arezzo) grazie agli alimenti che gli portano a casa gli amici e con i sostegni periodici della Caritas.

“Non ho un soldo, non ho più uno stipendio, nell’agosto 2017 sono stato licenziato da Autogrill e mi batto contro quella che ritengo un’ingiustizia”. Una intricata vicenda giudiziaria, la sua, intorno ad un episodio forse ingigantito rispetto alla realtà, che ha finito per stritolarlo. Il processo nel quale conta di poter dimostrare le sue ragioni lo hanno fissato ad aprile 2021 e con lo stop dei tribunali per l’emergenza Covid-19 chissà quando se ne riparlerà.

Intanto lui, indigente, non ha un impiego ed è bloccato. Come tutti, ma con la differenza che, esauriti gli ammortizzatori sociali, ha le entrate economiche pari a zero. “Prima che il Coronavirus rivoluzionasse tutto ero lì lì per ottenere un posticino, per racimolare qualche euro”. E’ saltato tutto. E così Margioni vive nella povertà. Non ha bocche da sfamare, non ha una famiglia a carico, ma l’altra faccia della medaglia è la solitudine che in questo periodo gli rimbomba intorno. Nell’appartamento dove abita si muove triste tra i pacchi di pasta donati dagli amici di sempre e la penombra di stanze dove tutto sembra essersi fermato. Ora, chissà, il decreto del premier Conte può aprire un rubinetto anche verso di lui, attraverso il Comune.

La situazione è seria. Dopo lunghi anni di onesto lavoro per Autogrill in una stazione di servizio lungo l’Autostrada (era anche nella rsu), i guai per Margioni sono cominciati quando una collega stagionale lo ha denunciato. Certi suoi modi non gli erano piaciuti. Battute forse colorite, probabilmente inopportune. Di sicuro, dice chi conosce Maurizio, non tali da giustificare il fatto che sia finito nel tritacarne di un procedimento penale per reati pesanti. Una bega che gli è costata il posto di lavoro.

Licenziamento in tronco. L’avvocato Roberta Lacarra che lo assiste ha raccolto elementi e testimonianze che sul piano penale hanno già ridimensionato la portata dell’accusa: caduti i reati di stalking e atti sessuali. Restano in piedi le molestie. Ma se ne parlerà ad aprile 2021.

Quanto alla battaglia per il reintegro in servizio, la strada percorsa con l’avvocato Lorenzo Calvani di Firenze davanti al giudice del lavoro, è lunga e in salita. Forse si arriverà in Cassazione. Mentre le conseguenze catastrofiche sul piano personale sono evidenti. Acuite adesso dalla stretta per l’emergenza Coronavirus.

Ieri per Margioni è stata una domenica non triste, di più. Qualche telefonata di conforto scambiata con ex colleghi, la tv accesa, un groviglio di pensieri in testa. La spesa che non può fare per mancanza di liquidi.

Il decreto in arrivo, chissà, può aiutarlo.

Luca Serafini