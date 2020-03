Arezzo, la signora Altivia dalla Spagnola ai tempi del Covid-19: festa con videoparty per i 101 anni

Dalla Spagnola del 1920 al Coronavirus del 2020. Altivia Giannotti, vedova Matassi, è nata a Follonica (Grosseto) il 29 marzo 1919 e, ai tempi della nuova epidemia, ha festeggiato con un videoparty il suo 101esimo compleanno dalla sua residenza di Camucia, dove abita da molti anni.

Un messaggio positivo in un momento difficile, segnato dall’emergenza sanitaria. “A nome dell’amministrazione comunale di Cortona”, ha affermato il sindaco Luciano Meoni, “rivolgo gli auguri più sentiti e sinceri di buon compleanno alla signora Altivia, prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili, che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi, un modello di vita da seguire”. Altivia Giannotti nasce a Cala Violina nel Podere Valmartina. Nella stessa casa, che è sempre stata una azienda agricola, abita ancora uno dei fratelli e nipoti. Seconda di tre figli perde la madre a quattro anni, il padre si risposa e avrà altri otto figli.

Dopo la guerra lavorava come rabdomante per le Fonderie di Follonica. Racconta che andava a caccia con il padre, la sorella, del 1917, correva in bicicletta. All’età di 16/17 anni conosce Renato Matassi, di famiglia cortonese trasferita a Follonica dopo la prima guerra mondiale. Renato era il più piccolo di 17 fratelli. Nel 1939 Renato parte militare alla Cecchignola a Roma. Nel 1941 Altivia e Renato si sposano e vengono a Camucia, a bordo di un’auto gasogena. Qui già erano tornate alcune sorelle di Renato. Lui nel 1942 viene richiamato in Africa. Altivia rimane a casa di una cognata con il figlio. Rimane con loro per lungo tempo poiché il marito era stato fatto prigioniero in Africa.

Renato torna con gli americani nel 1946, sbarca a Marsiglia e rimane a Livorno con gli americani fino al 1947. Poi Altivia e Renato lavorano tutti e due per la Stilber, lei come esterna cuciva dieci gonne al giorno. Nel 1952 Renato parte per l’Argentina e tornerà nel 1954 ed apriranno insieme l’Officina Matassi che rimarrà aperta fino al 1990 dove lavoreranno insieme al figlio. Altivia teneva la contabilità e stava in negozio. Renato muore nel 2017. Per il festeggiamento del centenario, lo scorso anno, la signora Altivia così piena di gioia, invitava tutte le sue amiche coetanee, tanto da dire: “Domani si rifà, non vedo l’ora di arrivare al prossimo compleanno”. E così è stato. Altivia, ancora molto lucida, prima nel tempo libero attaccava i bottoni, da un anno si è inventata un nuovo bricolage: costruisce delle enormi reti di carta.

Sara Polvani