Arezzo, Coronavirus: soldi per i buoni spesa. Ecco le quote per capoluogo e Comuni aretini

Soldi per le necessità alimentari di chi ha bisogno nei giorni, duri, dell'emergenza Coronavirus. La tabella mostra le quote per la città capoluogo, Arezzo, e per i comuni della provincia. La prima colonna indica la popolazione, riferita al 2018, quella finale è la somma disponibile in base al decreto del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Le due cifre precedenti indicano i criteri con cui sono state assegnate le risorse, la prima il valore pesato sulla popolazione all'80 per cento, l'altra sul reddito.

BUONI SPESA COMUNE PER COMUNE IN TUTTA ITALIA: LE CIFRE. SCARICA L'ORDINANZA

L'intenzione del governo è quella di attivare sul territorio un sistema di buoni spesa a sostegno delle famiglie provate dalla situazione di stallo, ormai in atto da settimane, che sta provocando grossi disagi economici in alcune fasce deboli della popolazione.

Domenica scorsa il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha firmato l'ordinanza per l'assegnazione di 400 milioni ai Comuni italiani. I soldi sono destinati ad aiutare le famiglie che non riescono a far fronte all'acquisto di generi alimentari. 320 milioni sono stati divisi tra le varie amministrazioni in base alla popolazione residente, 80 assegnati "in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017".

I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni ed è quindi autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari per fare confluire il denaro. Ciascun Comune è autorizzato all'acquisto "a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità".

Sul tema, con i sindaci coinvolti nell'affrontare l'emergenza con le risorse assegnate, non mancano le critiche politiche di vario tenore.