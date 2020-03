Arezzo, Coronavirus: evade dai domiciliari ma viene inseguito e arrestato. Controlli, calano le multe

Evade dai domiciliari ma incappa in un controllo della Polizia Stradale di Arezzo per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 e scappa ma, riacciuffato, viene arrestato. E' successo ad Arezzo. L'uomo è un albanese che stava scontando una precedente condanna e aveva quindi un doppio obbligo per starsene a casa.

Era il tardo pomeriggio di ieri, le 18.30, in Autostrada del sole e nei pressi del casello di Arezzo, quando la pattuglia della sottosezione di Battifolle ha intercettato il trentenne. I poliziotti stavano attuando verifiche sul rispetto delle restrizioni che vietano gli spostamenti senza motivi di lavoro, salute e necessità. E' stata notata un’autovettura Citroen, con targa italiana e con due persone a bordo, appena uscita dal casello. Appena il conducente ha visto la pattuglia, ha sterzato repentinamente a destra verso Viciomaggio.

I poliziotti, ritenendo che quella svolta fosse una manovra per eludere il controllo, immediatamente sono saliti in macchina e l'hanno inseguita. Il conducente della Citroen accellerava cercando di approfittare del vantaggio che aveva accumulato e si infilava all’interno dell’abitato di Viciomaggio senza però riuscire a far perdere le proprie tracce tanto che, sentendosi oramai in trappola, abbandonava l’auto e scappava a piedi assieme al suo compagno, dividendosi i due direzioni

Nel frattempo i poliziotti avevano richiesto i rinforzi al Centro Operativo della Polizia Stradale di Firenze il quale, dopo avere inviato altre pattuglie della Sottosezione di Battifolle, le coordinava in una manovra a tenaglia attraverso la quale entrambi i soggetti, due albanesi trentenni, venivano individuati e fermati.

Dagli accertamenti effettuati veniva verificato che uno dei due, il passeggero, era evaso dalla detenzione domiciliare dove stava scontando una pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione impostagli dalla Corte di Appello di Venezia per traffico di stupefacenti e uso di documentanti falsi: ora dovrà scontarla presso il carcere di Sollicciano.

Il conducente invece veniva invece sanzionato per oltre 5500 € per guida senza patente e per avere violato alle misure di contenimento del Coronavirus.

Nella giornata di domenica 29 marzo a fronte di 581 persone controllate nella provincia di Arezzo, sono state 20 le sanzioni amministrative elevate. Un numero molto inferiore rispetto agli inosservanti delle disposizioni delle domeniche precedenti. La multa salata fa più paura della denuncia oppure c'è maggior consapevolezza e, salvo eccezioni, la gente resta a casa.