Arezzo, autoarticolato contromano per 20 km sulla E45 deserta per il Coronavirus

Venti chilometri contromano sulla E45. Dal viadotto Puleto a San Giustino, attraversando la Valtiberina toscana fino al territorio dell'Umbria. Per di più, di notte.

Protagonista della condotta di guida da brivido, un autotrasportatore polacco alla guida di un autoarticolato.

Se sono necessari e stanno dando i frutti sperati, i controlli delle forze dell’ordine nelle città e nei paesi, per far rispettare lo slogan “tutti a casa, andrà tutto bene…”, legati all’emergenza Coronavirus, provvidenziale è stato anche l’intervento effettuato per bloccare il mezzo pesante, prima che potesse provocare un disastro stradale. Proprio il fatto che la superstrada era deserta, l’altra notte, ha scongiurato conseguenze tragiche.

Oltre ai controlli nei centri abitati, ci sono appunto quelli lungo le grandi arterie, dove circolano quasi sempre i mezzi pesanti per i rifornimenti alla grande distribuzione, per lo più, ma transitano anche vetture autorizzate per motivi di lavoro, salute e necessità.

L’autotrasportatore della Polonia, distratto al volante, si era però una licenza altamente pericolosa per sé e per gli altri mezzi in transito, una “follia” che esula dal contesto delle restrizioni per il contenimento del Covid-19.

Per 20 chilometri della E45 ha viaggiato nella corsia di marcia opposta a quella che doveva percorrere, in direzione sud anziché nella corsia verso nord.

Una segnalazione ha fatto scattare l’allarme. Mobilitate un paio di pattuglie della Polstrada di Città di Castello, in servizio nel tratto tra l’Alta Valle del Tevere umbra e la Valtiberina toscana. Gli agenti sono riusciti a bloccare il mezzo pesante e a scortarlo fuori dalla E45. Per il camionista è scattata una sonora sanzione, il ritiro della patente e soprattutto il fermo amministrativo per tre mesi dell’autoarticolato, messo sotto sequestro. Non facile, visto il blocco degli spostamenti, il rimpatrio avvenuto con l’arrivo in zona di un suo connazionale.

