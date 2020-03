Arezzo, due contagiati alla Rsa di Montevarchi e sindaco annuncia esposto in Procura

Due contagiati alla Rsa di Montevarchi e il sindaco Silvia Chiassai Martini annuncia un esposto alla procura della repubblica. Considerate le misure prese nella struttura, ancora prima della direttiva nazionale, secondo il sindaco qualcosa non ha funzionato e occorre individuare cosa e per responsabilità di chi.

Parole dure verso la Regione Toscana per le modalità dei controlli nelle strutture con anziani, dove secondo Silvia Chiassai Martini si indugia troppo prima di procedere ai tamponi su personale sanitario e ospiti. Con il rischio che si ripetano tragiche situazioni come quella alla Rsa di Bucine dove le persone decedute, positive a Coronavirus, sono salite a tre.

Il primo caso positivo alla Rsa di Montevarchi è un operatore della cooperativa, poi è risultata positiva anche una degente, ha riferito in un videomessaggio il sindaco. Eppure, lamenta, erano state messe in atto tutte le tutele di sicurezza, chiuso il servizio diurno e la possibilità di accesso a cittadini e parenti per non portare rischi. Sforzi vani.

Era stata fatta firmare una autocertificazione ai dipendenti, che dovevano segnalare se erano stati a contatto con casi a rischio. Ora verranno fatti tutti i tamponi a operatori e ospiti.

Il sindaco di Montevarchi si dice sconcertata, e usa parole critiche contro la scelta della Regione di procedere a tamponi nelle Rsa solo dopo che si è verificato un caso positivo. "Questa non è prevenzione. Non sono bastati i morti a Bucine e in altre zone della Toscana". Silvia Chiassai Martini stigmatizza situazioni che rappresentano "attentati alla salute" delle persone più fragili e sottolinea come in Valdarno la gran parte dei contagiati sono operatori sanitari che involontariamente hanno trasmesso il Covid-19 a degenti e familiari.