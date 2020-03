Arezzo, Coronavirus: quarta persona morta alla Rsa di Bucine

Ora c’è anche il nome della signora Ivana nella lista degli ospiti della Rsa di Bucine che non ce l’hanno fatta. Morti “per” il Coronavirus o “con” il Coronavirus cambia poco ai suoi cari. Era risultata positiva, come i 22 pazienti e gli 8 operatori della struttura che resta osservata speciale nel dramma Covid-19.

Ricoverata alla Gruccia, Ivana aveva 80 anni. E’ stato il sindaco di Castelfranco Piandiscò ieri ad esprimere il dolore di tutta la comunità. Come avevano fatto i suoi colleghi il giorno prima, quando altri due anziani della “Fabbri Bicoli”, 81 e 92 anni, erano deceduti. Uno di Cavriglia, l’altro di Montevarchi. Il primo ad andarsene del “piano zero” era stato un 78enne sempre di Castelfranco Piandiscò.

Il caso della Rsa di Bucine, ieri visitata dal governatore Enrico Rossi, impressiona per il numero di decessi. Quattro. Persone, si dirà, con una certa età e un quadro clinico complesso. Ma sulle quali il virus ha esercitato un’azione micidiale. Il sindaco Cacioli ha espresso vicinanza alle figlie della donna, al genero, operaio del Comune, digitando tristi frasi nello schermo contornato di azzurro del social, sempre più usato per i necrologi firmati dai primi cittadini. Il pensiero di Cacioli è rivolto anche alle persone in isolamento, anziani e famiglie, che soffrono per male fisico e disagi.

I morti continuano. In queste settimane si sono spenti al San Donato cinque pazienti del Senese. Gli altri lutti in Valtiberina: due anziani di Badia Tedalda (un uomo e una donna) il 78enne di Ponte Presale (Sestino) e una donna di Sansepolcro ricoverata in Umbria. Deceduta un’anziana di Cortona e lacrime in Valdarno per la maestra di 64 anni spirata a Prato: insegnava a Montevarchi. Prima di loro, positivo al Coronavirus, scoperto post mortem, il sessantenne malato oncologico di Arezzo.