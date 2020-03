Arezzo, muore giovane padre di Sansepolcro nell'auto in fiamme a Firenze

Uno schianto fatale. Incredulità, commozione, tanta tristezza per la morte di Marco Alfano: 33enne originario di Sansepolcro seppure da alcuni anni risiedeva a San Casciano Val Di Pesa dove si era sposato con Olimpia e da un paio di mesi padre di Giorgia. Il terribile incidente alle prime luci dell’alba di domenica 29 marzo in A1 vicino Firenze: l’auto impazzita prima si schianta contro il guard-rail, per poi ribaltarsi ed essere avvolta dalle fiamme.

Della Renault Capture non è rimasto niente: all’interno il corpo semicarbonizzato, ma ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà far luce sul sinistro ripreso dalle telecamere. Notizia che in un attimo è rimbalzata in Valtiberina dove lui ha trascorso tutta la gioventù: attività didattica, sportiva, le amicizie prima di intraprendere il percorso universitario in economia; ad Arezzo, poi a Siena. “Con te sono morta anche io…”, il messaggio apparso nel profilo Facebook della moglie. E’ stato impiegato in diverse ditte affermate, in ultimo a Calenzano in una realtà che si occupa di componentistica per caravan: le sue mansioni erano sempre in ambito finanziario.

“Vi giuro che non volevo crederci – dice il cugino Lorenzo Moretti – con Marco c’era un legame quasi di fratellanza essendo oltretutto figli unici di due parenti; mio padre, infatti, è il fratello della sua mamma. Abbiamo trascorso tanto tempo insieme, tutta l'infanzia fino alle superiori, tante le vacanze estive, i compleanni: un legame quasi quotidiano. Dopo l'università i rapporti erano meno costanti in quanto lui da tempo viveva e lavorava nel fiorentino, ma ci sentivamo per telefono e messaggi. Sono tanti i ricordi che ti passano per la mente – aggiunge – soprattutto nelle festività comandate come Natale e Pasqua quando ci ritrovavamo tutti insieme. Lorenzo e Marco erano come un nome solo che usciva dalla bocca di nonni e zii. Quello che era di Marco doveva averlo Lorenzo e viceversa. Un grande dolore, un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ci ha spiazzati. Una tragedia nella tragedia dato che era diventato padre da poco tempo”.

Seppure la sua vita oramai era nell’hinterland fiorentino, non ha mai interrotto quel cordone ombelicale che lo lega a Sansepolcro: qua abitano i genitori, il babbo Michele e la mamma Simonetta, fisioterapista all’ospedale e in una clinica privata a Pieve. Ma ci sono anche tanti amici.

“Siamo cresciuti insieme – aggiunge Marco Tellini – dall’asilo fino alle superiori: ci siamo divisi solamente alle medie. Nonostante la lontananza i contatti non si sono mai interrotti. Ero tra i pochi invitati di Sansepolcro al suo matrimonio: c’è tanta malinconia, una tragedia che diventa ancora più pesante in una situazione del genere. Per tutti noi era ‘l’Alfa’ (abbreviativo del cognome): abbiamo condiviso insieme il percorso scolastico di programmatori a ragioneria, ma anche quello sportivo giocando a calcio nel Sansepolcro”.

La Fiorentina la sua squadra del cuore, seppure tra il 2008 e il 2010 ha indossato anche la maglia del Gragnano: squadra locale del campionato UISP. “Un ragazzo d’oro – dice Andrea Laurenzi, allenatore in quegli anni – un esempio per tutti: era difensore ed è arrivato in punta di piedi in un gruppo con persone anche più grandi di lui”. Il corpo di Marco riposerà per sempre a Sansepolcro: sarà fatto un rito privato, poi la messa di suffragio.

Davide Gambacci