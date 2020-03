Arezzo, roditori danneggiano argini del torrente: scatta cantiere nonostante l'emergenza Coronavirus

Le nutrie non si fermano e scavano gallerie sugli argini dei corsi d'acqua. E il Consorzio di bonifica, nonostante l'emergenza Coronavirus, resta al lavoro per riparare ai danni con interventi sul Vingone, ad Arezzo. Un cantiere urgente per eliminare frane e cunicoli dall’argine sinistro del torrente.

Serena Stefani (Presidente CB2): “L’attività del Consorzio sul campo continua per eliminare alcune criticità che risultano indifferibili e urgenti per la difesa del territorio. Un argine-groviera, sforacchiato dalle profonde cavità e dai complessi cunicoli scavati dai roditori e interessato da significativi smottamenti e sormonti.

Sulla riva sinistra del Vingone, in un’area di Arezzo caratterizzata dalla presenza di diverse abitazioni e costeggiata dalla strada comunale della Sella, l’opera idraulica versava in pessime condizioni. Con un intervento da quindici mila euro e operai al lavoro anche in tempi di Coronavirus, il Consorzio 2 Alto Valdarno in poco tempo è riuscito a ripristinare la completa stabilità e la funzionalità della struttura di contenimento.

“L’operazione era urgente, indispensabile ed indifferibile – spiega Serena Stefani, Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno – per garantire la salvaguardia dell’arginatura e la funzione di presidio che questa svolge”. Redatto il progetto, sono decollati i cantieri ed è partito l’intervento che ha richiesto lavorazioni di scavo, rimodellamento, creazione di piste di accesso, potatura e rimozione delle alberature nella misura necessaria al raggiungimento delle aree di lavoro e per fare lo spazio utile al movimento dei mezzi meccanici.

“Gli scavi effettuati lungo l’arginatura oggetto di intervento – spiega l’ingegner Beatrice Lanusini che ha seguito con la collega Chiara Nanni le operazioni – hanno portato alla luce enormi voragini e profonde cavità scavate da roditori. La complessità della situazione ha richiesto, con il via libera del Genio Civile Valdarno Superiore , un’attenta ricostituzione del corpo arginale con la posa di materiale idoneo per ripristinare i tratti cedevoli. Nel corso dei lavori sono state potate alcune querce che hanno così riconquistato la necessaria stabilità. Tre piante sono state rimosse per ragioni di sicurezza: un paio infatti insistevano sull’area interessata dalle tane; la terza si presentava pericolosamente ricurva verso l’alveo”.

Rimossi franamenti, sovrapposizioni e cunicoli, ora l’argine risulta irrobustito e compattato, pronto a svolgere la sua importante funzione di contenimento.