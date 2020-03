Povero e in balia dell'emergenza Covid, il sindaco: "Lo aiuteremo". Anche un'asta per lui

“Conoscevo il caso di Maurizio Margioni e lo aiuteremo”. Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, interviene sulla vicenda dell’ex dipendente di Autogrill, 56 anni, licenziato nel 2017 e rimasto senza soldi, ora in balia della crisi.

Una situazione di disagio acuita dalla vicenda Coronavirus, raccontata dal Corriere di Arezzo.

“Margioni mi aveva esposto le traversie della sua vicenda” prosegue Agnelli “credo che possa rientrare tra quei castiglionesi ai quali daremo sostegni alimentari per affrontare le difficoltà del momento. Ci stiamo organizzando”.

Intanto si stanno muovendo molte persone per aiutare Margioni. Privati cittadini che sono venuti a conoscenza delle condizioni di disagio in cui versa. Tra le iniziative, anche un'asta su facebook organizzata da Dimitri Pasqui, con oggetti calcistici e magliette in vendita per raccogliere soldi da destinare all'amico.