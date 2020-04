Arezzo, Coronavirus: mai così tanti controlli, fioccano le nuove multe e ripartono i droni

Controlli sul territorio, mai così tante persone sottoposte ad accertamenti dalle forze dell'ordine ad Arezzo e provincia. Nella giornata di martedì sono state 1200 le persone controllate da polizia, carabinieri, finanza, polizia municipale e provinciale. Con 45 sanzioni amministrative elevate per automobilisti o pedoni trovati fuori casa senza motivi di lavoro, salute e necessità.

I multati alla luce del nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri per l'emergenza Coronavirus, salgono così a 153. Cifra questa che si deve aggiungere ai 695 denunciati in base al precedente decreto, quello scattato l'11 marzo ed efficace fino al 25, che prevedeva la contestazione del reato di inosservanza. Queste denunce saranno convertite in multe. Martedì sono stati 400 i negozi e locali controllati, senza alcuna violazione al provvedimento di chiusura.

Intanto, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha annunciato che da oggi, mercoledì 1 aprile, può essere di nuovo utilizzato in ambito cittadino il drone, per i controlli dall'alto ad opera della polizia municipale, che consentono di individuare piccoli assembramenti, uscite senza ragione e movimenti di persone dedite allo spaccio in corrispondenza di parchi cittadini e aree particolarmente soggette a certi fenomeni. L'ok al drone, che era stato bloccato nei giorni scorsi, è arrivato dal capo della Polizia, Franco Gabrielli.