Arezzo, riti pasquali e processioni sui social. Il prete prega dalla finestra

L'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus avrà il suo impatto negativo anche sui secolari riti della Settimana Santa. I giorni che precedono la Pasqua sono caratterizzati, a Castiglion Fiorentino, da una serie di riti religiosi, che ricordano i vari momenti della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo: le processioni notturne per le vie del centro storico, la “Volata” del Resurrexit in Collegiata la notte di Pasqua, la processione del Risorto il Lunedì dell'Angelo.

Quest'anno non se ne farà niente, visto che le restrizioni alla mobilità e i divieti ai raduni di popolo arriveranno almeno fino alla più grande festa della cristianità.

“Dopo la sospensione delle Messe, purtroppo dovremo cancellare anche tutti i riti religiosi della Settimana Santa, così sentiti e seguiti dalla nostra gente – ci dice don Marcello Colcelli, Arciprete della Collegiata di San Giuliano – Stiamo pensando a qualche iniziativa sui social, alla diffusione delle immagini dei nostri simulacri, alla celebrazione di una Messa a porte chiuse il giorno di Pasqua. Stiamo analizzando la fattibilità tecnica delle iniziative da prendere, che cercheremo di mettere a punto nei prossimi giorni”.

Nella tradizione castiglionese la Settimana Santa costituisce in qualche modo il momento del risveglio, il passaggio dai mesi invernali alla primavera. La gente ricomincia ad uscire per le processioni, chi per seguire la statua con torcia e cappa, chi per veder passare il corteo e farsi un Segno di Croce al passaggio del Cristo. Un po' una rinascita dopo le serate in casa dell'inverno, negli ultimi decenni anche l'inizio della stagione turistica, con frotte di forestieri a bocca aperta nella atmosfera mistica dei riti.

“L'emergenza pone limiti nella nostra vita quotidiana – ci dice Mario Agnelli, Sindaco di Castiglion Fioentino, che ha diffuso una sua foto in preghiera davanti al Crocefisso miracoloso della Chiesa del Gesù – ma incide anche in quella delle nostre comunità. I riti della Settimana Santa fanno parte della nostra identità, certamente mancheranno molto ai nostri concittadini. Sono in contatto con Don Marcello e cercheremo di fare qualcosa sui social o sui mezzi di comunicazione, compatibilmente con le nostre possibilità tecniche”. Intanto a Montecchio Vesponi, il parroco don Giuliano Faralli domenica scorsa ha pregato e benedetto i suoi fedeli dalla finestra della canonica.

Piero Rossi