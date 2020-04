Arezzo, Coronavirus: assembramento di giovani a Saione, interviene la Finanza

C'è anche la Guardia di Finanza impegnata nei controllo sul territorio per il contenimento del virus Covid-19. Ad Arezzo e in provincia impegnati quaranta uomini per accertamenti su persone e attività. Utilizzato anche l'elicottero delle fiamme gialle di Livorno, Reparto operativo aeronavale. Le pattuglie da terra hanno sorpreso a Saione un gruppo di ragazzi, maggiorenni, che si sono ritrovati insieme per mangiare. Passeggiavano insieme. Un assembramento vietato.

In Casentino, un uomo si è allontanato da casa per andare a far visita a non meglio precisati parenti. Per gli inadempienti dell'obbligo di stare a casa sono scattate le sanzioni amministrative.

Verificate dalla Guardia di Finanza alcune situazioni relative al commercio di mascherine e dispositivi di protezione-. Per accertare la conformità agli standard dell'Unione Europea e per controlli sulla regolarità dei prezzi attuati.