Arezzo, Coronavirus: multato all'autolavaggio. Ma le sanzioni calano

Lo hanno multato all’autolavaggio mentre la sua macchina passava sotto i rulli insaponati, e lui aspettava che la carrozzeria fosse splendente. Non è il primo aretino che le forze dell’ordine sanzionano appostandosi vicino alle stazioni di servizio. Il lavaggio dell’auto è una delle motivazioni più diffuse all’origine delle evasioni dalle pareti domestiche degli aretini. Come le scappatelle dall’amante, altro motivo non certificabile nell’autodichiarazione.

L'ultimo dato della Prefettura di Arezzo indica una flessione nel numero dei multati: il primo di aprile sono stati 19 in tutta la provincia a fronte delle 1.291 persone controllate. Mercoledì sono stati 253 gli esercizi commerciali oggetto di verifiche e due titolari sono stati sanzionati.

Gli aretini trovati fuori di casa senza ragioni di lavoro, salute e necessità salgono a 172 tra città e provincia. In calo i "positivi" ai controlli sul rispetto del decreto che limita gli spostamenti: il giorno prima erano stati 45, sempre su circa 1200 accertamenti in strada. Come l’automobilista all’autolavaggio (pizzicato in Valdichiana) incorrono in una sanzione da 400 a 3.000 euro ma che, quando la Prefettura invierà loro l’atto, dovrebbe corrispondere a 400 per i pedoni e 533 per le persone a bordo di veicoli (biciclette, motorini, moto, auto e altro). Per tutti vale la possibilità di risolvere la scocciante pratica con uno sconto del 30% se si paga entro un mese. Vanno verso il pagamento di 200 euro i 695 aretini incappati nei controlli prima del 25 marzo, con il vecchio decreto che prevedeva la denuncia penale, poi annullata.

La tenaglia disposta dalla Prefettura per mantenere il più possibile deserte strade e piazze della città e della provincia, ha previsto anche l’utilizzo delle immagini dall'alto. La Polizia Municipale di Arezzo ha riacceso il drone, con l’ok del capo della polizia Franco Gabrielli, mentre la Guardia di Finanza ha fatto levare in volo volo l’elicottero proveniente da Livorno. Oltre a girare suggestive immagini della città il velivolo delle fiamme gialle è stato utile per individuare alcuni giovani che si erano dati appuntamento a Saione per consumare insieme del cibo e stare in gruppo. Cosa assolutamente vietata. Un casentinese era uscito con la scusa di andare a far visita ai parenti: multato anche lui. La prospettiva di rimanere ancora bloccati nelle abitazioni, senza aggregazione né attività sportiva né shopping extra alimentare o altro, mette a dura prova molti. La prossima settimana, quella di Pasqua, con previsioni di bel tempo, indurrà molti in tentazione.