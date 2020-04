Arezzo, Coronavirus: positive dottoressa all'ospedale della Gruccia e operatrice sanitaria a Bibbiena

Coronavirus, altri casi tra il personale sanitario in provincia di Arezzo. Un medico positivo dell'ospedale della Gruccia, in Valdarno. Si tratta di una dottoressa che lavora nel reparto di Medicina. La dottoressa era stata sottoposta ad un primo tampone il 30 marzo, perché accusava mancanza di gusto e olfatto, ma il test è risultato indeterminato. Ripetuto dopo 48 ore, cioè mercoledì primo aprile, il tampone ha dato risultato positivo.

Il medico competente ha quindi stilato l’elenco del personale che è stato a contatto con la dottoressa, considerando medici e infermieri a medio rischio per le successive misure. Oggi, giovedì 2 aprile, è stata fatta una prima parte dei tamponi e domani si concluderanno. Per quanto riguarda i pazienti della dottoressa, quelli che sono già stati dimessi, sono sotto controllo del medico di famiglia. Stesso controllo per quelli che sono ancora in reparto. Gli ambienti sono stati sanificati.

L'Asl sud est comunica anche che una delle nuove operatrici sanitarie in forza all’ospedale di Bibbiena è risultata positiva al Covid-19. La donna lavora da alcune settimane nel reparto di Medicina. Prima di prendere servizio, era stata sottoposta a tampone, risultato negativo. A seguito di un paziente positivo asintomatico, l’intero reparto è stato sottoposto a tampone. Gli altri pazienti sono risultati tutti negativi. Solo il tampone dell’operatrice è positivo. Adesso si trova in quarantena ed è seguita al proprio domicilio.

Sono previsti tamponi anche per tutti i pazienti del percorso oncologico che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico: prima del ricovero faranno il tampone attraverso la modalità Drive Thru, per poter intercettare eventuali positivi asintomatici prima del loro ingresso in reparto.