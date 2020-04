Arezzo, Coronavirus: sindaco di Castelfranco Piandiscò: "Sono morte due nostre anziane"

Il Coronavirus miete altre due vittime in provincia di Arezzo. Due donne del comune di Castelfranco Piandiscò. Una, 83 anni, è la sesta persona che muore tra gli ospiti della Rsa di Bucine. Era stata ricoverata d'urgenza in Terapia Intensiva all'ospedale San Donato di Arezzo. L'altra donna deceduta aveva 78 anni e si è spenta all'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. A dare il triste annuncio è stato il sindaco Enzo Cacioli con un videomessaggio nel profilo facebook istituzionale del Comune valdarnese. Il sindaco ha espresso sincere cordoglianze ai familiari delle persone morte.

Si allunga la lista dei morti per il Covid-19 nell'Aretino e arriva a sei il numero dei decessi relativi alla residenza sanitaria assistita "Fabbri Bricoli" di Bucine, dove in queste settimane si è sviluppato il contagio nel "piano zero". L'altra Rsa del Valdarno colpita dal virus è la Asp di Montevarchi, dove il numero di contagiati tra degenti e operatori sanitari è arrivato a 32. Con un decesso di un uomo, due giorni fa, risultato positivo ma morto non direttamente per Coronavirus.

La giornata di giovedì 2 aprile ha fatto registrare quindici nuovi contagi nell'Aretino. Il direttore generale dell'Asl sud est, Antonio D'Urso, oggi ha dato notizia di un medico, una dottoressa, risultata positiva all'ospedale della Gruccia e una operatrice sanitaria da poco entrata all'ospedale del Casentino.