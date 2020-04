Arezzo, anziano rinchiude badante in una stanza per punirla. "Sequestro di persona"

Uomo di 80 anni rinchiude la badante in una stanza per punirla e ora si ritrova accusato di sequestro di persona. E' successo a Sansepolcro e dopo le indagini dei Carabinieri della compagnia biturgense, del caso ora si occupa la procura della repubblica di Arezzo. Tutto sarebbe nato da un acceso diverbio per futili motivi.

L'anziano ha minacciato, percosso e rinchiuso la sua collaboratrice domestica, una giovane donna originaria di Anghiari, nell'abitazione dove la donna svolgeva la mansione di badante con regolare contratto. Tutti i reati si sarebbero consumati in poche ore e la ite furibonda sarebbe iniziata con insulti e minacce da parte dell’anziano nei confronti della donna, dopo che questa era rientrata al lavoro al termine di un periodo di assenza per malattia.

L’aggressore, riportano in una nota i carabinieri, dicendosi particolarmente risentito dell’assenza della badante, l’avrebbe accusata di aver simulato l’infermità apostrofandola con epiteti di ogni genere, per poi minacciarla verbalmente, costringendola con violenza all’interno di una stanza dicendole che da lì non l’avrebbe mai più fatta uscire. Superati i primi attimi di paura la donna è poi riuscita a fuggire, approfittando di un momento di distrazione dell'ottantenne, recandosi immediatamente presso il Comando Stazione Carabinieri di Sansepolcro dove ancora sconvolta e in lacrime è riuscita a esporre i fatti. L'episodio riferito oggi, venerdì 3 aprile, al mese di dicembre scorso.

Da quel momento i Carabinieri hanno avviato un’accurata e minuziosa attività investigativa per ricostruire e verificare il racconto della ragazza avvalendosi anche del supporto d’indagini tecniche. Dopo aver raccolto precisi elementi di riscontro a quanto dichiarato dalla donna, hanno denunciato l’anziano signore che dovrà rispondere dei reati di sequestro di persona, violenza privata e minacce.