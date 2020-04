Arezzo, resistenza al Coronavirus con una versione di Bella Ciao adattata

Bella Ciao, la canzone della Resistenza partigiana, adatta ai tempi del Coronavirus per la resistenza al Covid-19. Da domani, domenica 5 aprile, alle ore 11 sarà possibile ascoltare e vedere online la canzone nell'originale arrangiamento e versione #iorestoacasa dell'Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura.

I musicisti si sono uniti da casa, interpretando ognuno la sua parte. Hanno deciso di esibirsi nel brano, si legge in una nota, dedicandolo "a tutti coloro che da casa, ma soprattutto dai propri luoghi di lavoro, con le preoccupazioni connesse a questo stato globale di crisi sanitaria ed economica, sono impegnati nel raggiungimento di un molteplice e condiviso obiettivo: riacquistare la serenità, tornare ad incontrarsi, a tenersi per mano, a raccontarsi gli uni con gli altri, ad immaginare un futuro".

L'inno della Resistenza italiana contro il nazi-fascismo viene reinterpretato dal gruppo aretino in nome di una “resilienza” collettiva, "nell’invito a farsi forti di uno spirito comune chiamato a superare non solo le barriere ideologiche, geografiche e culturali, i pregiudizi e le paure nei confronti dell’altro e del diverso - oggi perfino del vicino di casa - ma anche quelle norme igieniche (anti)sociali obbligate dall’attuale necessità di restare nelle proprie abitazioni; ben altre paure che hanno ancora più bisogno di culture al plurale per trovare una strada plurale di speranza".

La canzone “Bella ciao”, parte costitutiva dell’ultimo progetto discografico dell’OMA, “Culture contro la paura”, prodotto da Officine della Cultura nel 2019 e distribuito da Materiali Sonori, s’intreccia nell’originale arrangiamento per l’Orchestra curato da Enrico Fink con una canzone satirica in Yiddish, “Dos Zekele mit Koilen” che parla del difficile acquisto di un sacco di carbone, scritta nel 1919 in America da Abe Schwartz e resa popolare all'epoca anche in versione strumentale dal fisarmonicista Rom Misha Tziganoff.

L’ascolto visione di “Bella ciao” nella versione #iorestoacasa sarà possibile da domenica 5 aprile alle ore 11 sullo Spazio Teatro Social di Officine della Cultura (Facebook e Youtube)

Hanno collaborato a questa particolare elaborazione artistica: Luca Baldini (basso, voce), Massimo Ferri (bouzouki), Enrico Fink (voce), Mariel Tahiraj (violino - Albania), Camillo Biagioli (violino - Colombia), Leidy Natalia Orozco (viola - Colombia), Mariaclara Verdelli (violoncello), Gianni Micheli (clarone), Thomas Geay (sax - Francia), Salomé Perera (clarinetto - Francia), Natalia Marcalain (clarinetto - Argentina), Lea Mencaroni (oboe), Emad Shuman (voce - Libano), Paola Scoppa (voce - Argentina), Danny De Ritis (sax - Svizzera), Lavinia Massai (flauto), Massimiliano Dragoni (voce), Madoka Funatsu (fisarmonica - Giappone), Maria Rossi (tromba), Giovanni Zito (tamburello), Stefano Ferri (voce), Leonardo Morella (voce), Stefano Albiani (Cajon), Marzio Tacconi (batteria), Ezekiel Odoruyi (voce - Nigeria), Rana Goulam (tabla - Bangladesh).